Маленькая леди в розовой косухе: Орбакайте запечатлела дочку Клавдию в роскошном ресторане

Кристина Орбакайте является популярной певицей. Она родилась в звездной семье, поэтому с малых лет стала сниматься в кино. Ей удалось пойти по стопам мамы Аллы Пугачевой.

Однако из-за гастролей она не всегда была рядом со старшим сыном Никитой Пресняковым. Позже у нее появился второй сын Дени Байсаров. А вот в браке с Михаилом Земцовым у нее появилась дочка Клавдия.

В этом году Орбакайте привезла наследницу в Москву. Она отметила свое 9-летие, а потом гостила у бабушки летом. Осенью певица отправила ее учиться, но на каникулы девочка приехала к маме.

Она снялась с ней в новогодних концертах. А вот на днях артистка сводила ее в роскошный ресторан. Кристина вместе с мужем устроила ей необычный вечер, так как Клавдия отведала изысканные блюда в «Сахалине», который получил мишленовскую звезду.

Наследница артистки была в розовой косухе. Она съела необычное пирожное в виде шара, который сначала разломала ложкой.

«Загадай желание», — предложили родители. «Все, готово!» — сообщила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка звезды. Многие отметили, что она похожа на папу. «Ну что за прелесть», «Такая модная», «Вот это вкусности», «Вы уже отмечаете! Классно», «Заботливые родители», «Как она похожа на папу», «Мамины ручки с красивыми пальцами», «Ловко она управилась с блюдом», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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