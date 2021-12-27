Ушла мама, а следом — и бабушка: новая трагедия в жизни дочери покойной Юлии Началовой

Мама певицы Таисия Началова сообщила о двух тяжелых потерях в семье.

Еще не прошло и трех лет с момента смерти известной певицы Юлии Началовой, как семью покойной вокалистки постиг новый удар.

В этом году ушли сразу два человека, которые были близки ей и ее дочери Вере Алдониной. Незадолго до 15-летия девочки не стало ее родной бабушки по отцу — Елены Алдониной.

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А в сентябре из жизни ушла родная тетя Юлии Началовой, сестра ее мамы Таисии, тоже Елена.

О скорбных событиях осени этого года в микроблоге рассказала сама мама Юлии Началовой Таисия Началова.

«Как сложно, вернее, невозможно сказать «прощай», когда уходят родные, любимые люди. В этом году беда постучалась в наши двери дважды… 2 сентября не стало моей младшей сестры — Леночки, а 9 ноября скоропостижно ушла из жизни Лена Алдонина — бабушка Верочки, наша подруга, абсолютно родной для нас человек. Неожиданно и очень больно… Светлая память», — написала Таисия Началова.

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