Как приготовить новогоднюю гирлянду из пряничных человечков
Видео
Как приготовить полезные эклеры с рыбной начинкой
Видео

Весь белый: бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин резко поседел после смерти мамы

О кончине родительницы футболиста стало известно от бывшей тещи Евгения Алдонина Таисии Началовой.

Весь белый: бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин резко поседел после смерти мамы
https://teleprogramma.pro/news/2643082-s-dnem-rojdeniya-vera-molodaya-macheha-docheri-pokoynoy-nachalovoy-trogatelno-u3604/

Бывший муж ныне покойной певицы Юлии Началовой, футболист Евгений Алдонин, редко публикует в микроблоге свои фотографии.

О том, как он выглядит сейчас, можно судить по Instagram его молодой супруги Ольги. Недавно она поделилась видео с участием Евгения Алдонина.

Пара провела время с друзьями и записала видеообращение, которым поздравила поклонников с предстоящим праздником.

«Мы хотим вас поздравить с наступающим Новым годом. Потому что сегодня у нас семейный корпоратив», — говорит в кадре друг семьи Алдониных Дмитрий Фомин.

«Да, у кого-то семейный корпоратив, а у кого-то — просто трезвая вечеринка», — добавил Евгений Алдонин.

От внимания поклонников не укрылось, как заметно за последнее время поседел Евгений Алдонин. Его голова стала буквально белой.

Поседевший Евгений Алдонин с женой Ольгой
Поседевший Евгений Алдонин с женой Ольгой в гостях у друзей. Фото: instagram.com/ole_ole4ka/

Вероятно, повлиял стресс, который не так давно пережил футболист.

Меньше двух месяцев назад Евгений Алдонин потерял маму.

Елена Алдонина, бывшая свекровь певицы Юлии Началовой, скоропостижно умерла 9 ноября. О ее кончине сообщила мама Юлии Началовой Таисия Началова.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Вера АлдонинаЕвгений Алдонинсединасмерть мамыЮлия Началова