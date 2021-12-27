Весь белый: бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин резко поседел после смерти мамы

О кончине родительницы футболиста стало известно от бывшей тещи Евгения Алдонина Таисии Началовой.

Бывший муж ныне покойной певицы Юлии Началовой, футболист Евгений Алдонин, редко публикует в микроблоге свои фотографии.

О том, как он выглядит сейчас, можно судить по Instagram его молодой супруги Ольги. Недавно она поделилась видео с участием Евгения Алдонина.

Пара провела время с друзьями и записала видеообращение, которым поздравила поклонников с предстоящим праздником.

«Мы хотим вас поздравить с наступающим Новым годом. Потому что сегодня у нас семейный корпоратив», — говорит в кадре друг семьи Алдониных Дмитрий Фомин. «Да, у кого-то семейный корпоратив, а у кого-то — просто трезвая вечеринка», — добавил Евгений Алдонин.

От внимания поклонников не укрылось, как заметно за последнее время поседел Евгений Алдонин. Его голова стала буквально белой.

Вероятно, повлиял стресс, который не так давно пережил футболист.

Меньше двух месяцев назад Евгений Алдонин потерял маму.

Елена Алдонина, бывшая свекровь певицы Юлии Началовой, скоропостижно умерла 9 ноября. О ее кончине сообщила мама Юлии Началовой Таисия Началова.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.