Сама элегантность: Алина Загитова в брючном костюме оттенка ультрамарина предстала на соревнованиях

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова пожелала удачи нашим спортсменам на Олимпиаде.

Известная фигуристка Алина Загитова, которая является соведущей проекта Первого канала «Ледниковый период», принимала участие в завершившемся недавно Чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Алина Загитова находилась там не в качестве спортсменки, а в качестве репортера от Первого канала.

В микроблоге Алина Загитова разместила снимок, на котором показала, как она выглядела во время недавнего чемпионата. Подчеркнуто элегантно и утонченно.

Алина Загитова облачилась в брючный костюм цвета ультрамарина и черные лодочки. Брюки прямого кроя подчеркнули стройные ножки Алины Загитовой, приталенный жакет — грациозную фигурку.

«Рада, что стала частью этого масштабного соревнования. Я искренне поздравляю тренерский состав и всех участников, вы все большие молодцы! Особенно хочется отметить тех, кто поедет представлять нашу страну на Олимпийских играх. Желаю удачи и верю, что у вас все получится!» — написала под фото Алина Загитова.

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