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Литовский красавец! Дитковските показала на редком снимке родного брата от Лютаевой

Доминику Раманаускасу исполнилось 22 года.

Литовский красавец! Дитковските показала на редком снимке родного брата от Лютаевой
Агния Дитковските. Фото: Global look press

Агния Дитковските редко делится со своими подписчиками в социальных сетях личными фотографиями, поэтому обнародованный снимок в ее личном блоге можно считать действительно редким.

Звезда фильма «Жара» показала поклонникам своего родного брата Доминика Раманаускаса в день его 22-летия.

«Мой любимый, светлый, чистый человек! Как повезло бы планете, будь столько добра на ней, сколько его в тебе. Обожаю твою душу! Иди вперед! А мы с тобой! С твоим днем! Люблю», — написала Агния в Instagram.

Доминик Раманаускас. Фото: instagram.com/ditkovskyte/

Напомним, Доминик родился во втором браке актрисы Татьяны Лютаевой от литовского режиссера Рокаса Раманаускаса. Отец Агнии, первый муж Татьяны Олегас Дитковскис тоже работает режиссером, известен также как бард, поэт-песенник и актер. Сейчас артистка в третий раз состоит в браке за Дмитрием Мишиным, оператором-постановщиком.

Доминик Раманаускас также, как и мать с сестрой выбрал для себя актерское ремесло.

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Агния ДитковскитеДоминик Раманаускаспоздравление с днем рожденияТатьяна Лютаева