В струящемся алом платье: недавно родившая Елена Николаева появилась на съемках «Утро России»

Новая жена Игоря Вдовина Елена Николаева оставила новорожденного сына ради общения с коллегами под Новый год.

Новая жена бизнесмена Игоря Вдовина, телеведущая Елена Николаева дала понять, что материнство для нее вовсе не повод, чтобы забыть о своей карьере и самореализации.

Ставшая мамой в минувший вторник, 21 декабря, Елена Николаева уже в этот понедельник, 27 декабря, пришла на работу.

Телеведущая приняла участие в предновогодней съемке «Утро России».

Об этом Елена Николаева рассказала в своем микроблоге.

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались… Доброго утра всегда от #УтроРоссии. Друзья, мы вам всего сегодня пожелали — каждый и каждая — говорили о своем, о сбывшемся — делились счастьем. Скоро в эфире», — написала Елена Николаева.

Пост она сопроводила снимками, на которых предстала в компании своих коллег-телеведущих.

Для съемок молодая мама выбрала красное платье в греческом стиле, с открытыми плечами. Выглядит Елена Николаева после родов прекрасно. И судя по всему, у ее новорожденного сына уже есть хорошая няня.

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