Одна в дубленке, другая — в шубке: Бузова в белом жакете и брюках клеш сводила маму в ресторан

Телеведущая решила провести время с родительницей. Они принарядились в салоне красоты.

Ольга Бузова является популярной исполнительницей. Она не скрывает, что любит проводить время с родными. Однако в последнее время у артистки снова напряженные отношения с сестрой Анной после истории с квартирой.

Она заявила, что подарила ее родственнице, но сестра ее слова опровергла. В последнее время Ольга регулярно появляется на съемках, дает концерты и участвует в фотосессиях. Но 27 декабря она встретилась с мамой.

В салоне красоты они нарядились и накрасились. Ольга предстала в белоснежном удлиненном жакете и черных брюках клеш. Она подчеркнула длинные ноги и скрыла все изъяны фигуры.

Она осталась в восторге от укладки в голливудском стиле и нюдовом макияже. А вот ее мама Ирина Александровна была в струящихся брюках и алой блузке с воротником. Они покрасовались на камеру.

«Ну просто, ну просто! Меня уложили и накрасили. Мама накрасилась сама! Красота!» — отметила звезда.

На улице они предстали уже в теплых нарядах. Бузова надела шубку из натурального меха, а ее мама дубленку оверсайз черного цвета.

«Хотела записать сторис про мороз и солнце день чудесный, но мы вышли и солнышка нет. Вот мое солнышко», — сказала она, показывая на родительницу.

Телеведущая привела маму в ресторан, где они пообедали. Ольга побаловала ее изысканными блюдами. Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая вы элегантная», «Мама так похудела», «Какая хорошенькая», «Ну просто шикарные леди», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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