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«Это супервыгодная инвестиция!»: какие шубы посоветовала Хромченко

Сейчас в тренде модели из искусственного меха, но даже они могут прослужить много лет.

«Это супервыгодная инвестиция!»: какие шубы посоветовала Хромченко
Эвелина Хромченко. Фото: Global look press

Эвелина Хромченко в эфире программы «Модный приговор» Первого канала рассказала о тренде на искусственные шубы. Уже несколько лет шубки «из меха чебурашки» и модели Тедди не теряют своей актуальности и не выйдут из моды в ближайшее время.

Особо практичным модницам Хромченко рекомендовала остановить свой выбор на шубах нейтральных оттенков (черных, коричневых бежевых, серых), которые всегда популярны и никогда не станут ярким антитрендом.

Модные шубы. Кадр из шоу «Модный приговор»/ Первый канал

Кроме того, она посоветовала обратить внимание на искусственно сделанный мех из натуральной животной шерсти или кашемира, который очень практичен. «Правда такая шуба или пальто будут стоить дороже натурального», — уточнила Эвелина Хромченко. Но заметила:

«Это супервыгодная инвестиция! Такие вещи очень и очень теплые!»

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