«Это супервыгодная инвестиция!»: какие шубы посоветовала Хромченко

Сейчас в тренде модели из искусственного меха, но даже они могут прослужить много лет.

Эвелина Хромченко в эфире программы «Модный приговор» Первого канала рассказала о тренде на искусственные шубы. Уже несколько лет шубки «из меха чебурашки» и модели Тедди не теряют своей актуальности и не выйдут из моды в ближайшее время.

Особо практичным модницам Хромченко рекомендовала остановить свой выбор на шубах нейтральных оттенков (черных, коричневых бежевых, серых), которые всегда популярны и никогда не станут ярким антитрендом.

Кроме того, она посоветовала обратить внимание на искусственно сделанный мех из натуральной животной шерсти или кашемира, который очень практичен. «Правда такая шуба или пальто будут стоить дороже натурального», — уточнила Эвелина Хромченко. Но заметила:

«Это супервыгодная инвестиция! Такие вещи очень и очень теплые!»

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