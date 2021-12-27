Слова «запикали»: Лолита Милявская обругала матом Сергея Соседова на шоу «Суперстар. Возвращение»

Ведущая проекта НТВ Лолита Милявская бурно отреагировала на слова Сергея Соседова в адрес Виктора Салтыкова.

Финал шоу телеканала НТВ «Суперстар. Возвращение» не обошелся без скандала. Член жюри шоу Сергей Соседов раскритиковал номер Виктора Салтыкова.

Вокалист исполнил песню Владимира Преснякова «Все нормально у хулигана». Сергей Соседов заявил, что это не уровень такого вокалиста, как Виктор Салтыков, и поставил ему низкую оценку за выступление.

«Для меня то, что показал Витя, это, извините, пшик!» — сказал Сергей Соседов.

Этим возмутились почти все члены жюри и ведущая проекта Лолита Милявская.

«Мы все шоке! Невозможно каждый раз показывать три октавы, четыре пять!» — возмущенно сказала со сцены Лолита. «Это предновогодний вечер», — настаивал на своем Сергей Соседов.

И тут Лолита не сдержалась. Она выругалась матом. Ее слова в эфире, конечно же, «запикали».

«Предновогодний вечер… Зачем мне Паваротти! Объясни!» — набросилась Лолита Милявская на Соседова.

Члены жюри, включая возмутителя спокойствия Сергея Соседова, бурно отреагировали на этот выпад. Публика в зале хохотала и аплодировала.

«Лола, мои слова!» — прокричала Лера Кудрявцева.

«Я не понимаю, почему к одним артистам одни требования, к другим — другие, — завелась Лолита Милявская. — Требования должны быть одинаковыми».

«Лола, чем выше талант, тем больше требований. Это же естественно! Талант и успех — это не индульгенция от всех грехов, а колоссальная ответственность. Надо каждый раз подтверждать эту планку, иначе ты перестаешь быть первым и лучшим. Вот и все», — объяснил свою позицию Сергей Соседов.

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