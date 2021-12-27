Вышли в свет: прошла закрытая премьера новогодней серии «Вампиров средней полосы»

Мероприятие с участием создателей сериала и занятых в нем актеров прошло в КАРО «Октябрь».

В ближайшую среду, 29 декабря, видеосервис Start эксклюзивно представит новогоднюю серию фильма «Вампиры средней полосы».

А чуть ранее создатели сериала и занятые в нем актеры презентовали новогоднюю серию во время светской премьеры в КАРО «Октябрь».

Специальную серию поклонникам представили Юрий Стоянов, Ольга Медынич, Екатерина Кузнецова, Артем Ткаченко, шоураннер проекта Алексей Акимов и режиссер Андрей Богатырев.

Новогодняя серия «Вампиров средней полосы» представляет собой приквел первого сезона сериала. Действие разворачивается сразу после превращения Женька в исполнении Глеба Калюжного в вампиры.

Настоящим сюрпризом для всех станет появление в новогодней серии телеведущего и пародиста Максима Галкина. Его персонаж Максимилиан встретит смоленских вампиров в своем замке в деревне Грязь. Этот дом прекрасно знают все поклонники Максима Галкина и Аллы Пугачевой.

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