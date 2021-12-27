«Беда постучалась дважды»: умерла бабушка дочери покойной Юлии Началовой

Бабушка пятнадцатилетней дочери ныне покойной певицы Юлии Началовой, Веры Алдониной, скончалась еще в ноябре.

Но стало известно об этом только сейчас. Трагическими новостями из жизни своей семьи поделилась с подписчиками мама покойной певицы Юлии Началовой, Таисия Началова.

больше по теме В корсетном платье и с кудряшками на голове: дочь покойной Началовой перепела рождественский хит Мэрайи Кэри Вера Алдонина исполнила свою любимую песню на предновогоднем концерте в школе.

Она подвела итоги года и сообщила, что он был тяжелым. В их семье вновь случились потери. Таисия Началова рассказала, что в сентябре умерла ее родная сестра, а в ноябре — бабушка ее внучки Веры по папе.

«В этом году беда постучалась в наши двери дважды… Второго сентября не стало моей младшей сестры — Леночки, а 9 ноября скоропостижно ушла из жизни Лена Алдонина — бабушка Верочки, наша подруга, абсолютно родной для нас человек. Неожиданно и очень больно… Светлая память…» — написала в микроблоге Таисия Началова.

Стоит отметить, что ни Евгений Алдонин, ни его жена Ольга не рассказывали в микроблоге об утрате. Пара ведет закрытую жизнь и предпочитает не делиться своей болью с подписчиками в Instagram.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.