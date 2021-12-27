Умер режиссер фильма «Далласский клуб покупателей» Жан-Марк Валле

26 декабря неожиданно умер канадский кинорежиссер Жан-Марк Валле. Мужчине было всего 58 лет. Сообщается, что он скончался в своей хижине недалеко от города Квебека, в котором жил. Детали смерти пока не раскрываются.

«Жан-Марк Валле был блестящим, преданным своему делу режиссером, поистине феноменальным талантом, который наполнял каждую сцену глубоко интуитивной, эмоциональной правдой, — цитирует издание Deadline официальное заявление канала HBO. — Он также был очень заботливым человеком, который вкладывал все свои силы в каждого актера, которого он снимал. Мы потрясены известием о его внезапной смерти и выражаем искренние соболезнования его сыновьям Алексу и Эмилю, его большой семье и его давнему партнеру по продюсированию Натану Россу».

Валле снял биографический фильм «Молодая Виктория», рассказывающий о взрослении королевы Великобритании, тепло принятую критиками мелодраму «Кафе де Флор» с Ванессой Паради в главной роли, а также фильмы «Дикая» с Риз Уизерспун и «Разрушение» с Джейком Джилленхолом. Но, пожалуй, главная его работа – это драма «Далласский клуб покупателей» с Мэттью Макконахи, Джаредом Лето и Дженнифер Гарнер. Фильм удостоился десятков наград, в том числе трех «Оскаров» за мужские роли и грим.

Для HBO Жан-Марк снял сериалы «Большая маленькая ложь» и «Острые предметы».

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