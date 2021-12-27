Поставили точку: британский таблоид признал свою вину в споре с Меган Маркл

Герцогиня Сассекская подавала в суд на Associated Newspapers Limited за публикацию отрывков переписки с отцом.

Меган Маркл празднует очередную победу. Британский таблоид The Mail on Sunday опубликовал заявление, в котором признал свое поражение в судебном споре с герцогиней Сассекской.

Дело тянулось с 2019 года, когда на страницах газеты были опубликованы отрывки переписки экс-актрисы со своим отцом Томасом Марклом. Ранее стало известно, что Меган выиграла разбирательство, одно издательство Associated Newspapers Limited, которому и принадлежит таблоид, подавало апелляцию. Теперь же точка в этом деле поставлена.

Издательский дом выплатит Меган Маркл судебные издержки в размере более полутора миллионов фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Mail.

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Напомним, накануне Меган Маркл и принц Гарри выпустили рождественскую открытку, на которой была запечатлена и их шестимесячная дочь Лилибет Диана.

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