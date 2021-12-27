«Дом мечты!»: Полина Гагарина переехала в новый особняк

Об этом артистка сообщила в своем инстаграме.

Перед Новым годом Полина Гагарина исполнила свою мечту. Вместе с детьми она переехала в новый дом. Об этом артистка рассказала в своем инстаграме.

«Мы переехали! В дом мечты! У Миюши здесь своя комната, и она будет спать от меня через одну комнату, комнату брата! Так что начнем проворачивать сегодня операцию «уговаривания»! Я надеюсь, что все пройдет гладко и мы быстро договоримся», — написала Гагарина.

Подписчики поздравили Полину с новосельем.

«Поздравляем с переездом! Свершилось! Ура!» — писали пользователи Сети.

Напомним, Полина Гагарина воспитывает двух детей. Сына Андрея она родила от актера Петра Кислова, а дочь Мию — от фотографа Дмитрия Исхакова.

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