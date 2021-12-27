«Она живет не по правилам, а по исключениям»: Смехов ответил на слухи о романе с Тереховой

Как отметил актер, эта актриса — одна из самых необыкновенных и великих женщин.

Актер Вениамин Смехов в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» ответил на слухи о романе с актрисой Маргаритой Тереховой.

«Прекрасная Рита. Мой друг еще со студенческих времен. Очень любила она всегда ходить в театр. Она была дружна с Борей Хмельницким. Она из тех необыкновенных и великих женщин. Она живет не по правилам, а по исключениям». Вениамин Смехов

Как отметил Смехов, романа у них не было, но коллегу он всегда очень уважал.

«Такой она прекрасной была на съемках наших мушкетеров. Я извинялся за то, что в том числе и я отпилил ей голову в фильме. Она простила меня», — заявил Вениамин Смехов.

Напомним, что Вениамин Смехов в легендарной картине о мушкетерах сыграла Атоса. Маргарита Терехова блистательно исполнила роль Миледи.

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