«Строчку Мандельштама неправильно исполнила»: Смехов объяснил, почему Окуджава ненавидел Пугачеву

Актер Вениамин Смехов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» раскрыл суть конфликта между поэтом Булатом Окуджавой и певицей Аллой Пугачевой.

«Когда великому Булату Окуджаве исполнялось 60 лет, то он уехал в Калужскую область. Сын Булата и жена поэта решили снять о нем кино к юбилею. Они хотели потом привезти телевизор в гостиницу, где он остановился, и показать ему. Жена Булата попросила меня позвонить Алле Пугачевой, чтобы она тоже выступила в этом фильме. Сказала несколько теплых слов о нем». Вениамин Смехов

Как отметил Вениамин Смехов, у него был телефон Примадонны и он набрал номер.

«Она сняла трубку и сразу начала материться. Сказала, что никогда эту трубку не снимала. Потом успокоилась и спросила, что случилось. Я объяснил. Алла сказала, что Окуджава ее ненавидит, потому что она какую-то строчку Мандельштама неправильно исполнила в своей песне. Я передал трубку Ольге. Она что-то сказала Алле, и та согласилась. Она замечательно произнесла речь. Исполнила песню про осень. Мы привезли фильм в итоге Окуджаве. Он восторгался всеми и вдруг увидел в фильме Пугачеву. И такая повисла тишина. Булат обернулся на жену и спрашивает: «Как вы ее уговорили?» Фильм закончился, а он говорит: «А можно мне еще раз посмотреть Пугачеву», — рассказал Смехов.

Напомним, что Булат Окуджава ушел из жизни в 1997 году. Ему на момент смерти было 73 года.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!