«Эх, Вика»: Лопырева обтянула наливные бедра лосинами из пайеток

В преддверии новогодней ночи Виктория Лопырева решила обсудить со своими подписчицами тему нарядов. В «Инстаграме» модель дала несколько советов тем, кто еще не определился с выбором праздничного аутфита.

«Строгий брючный костюм сильной и независимой или воздушный образ лесной феи цвета оливы? Нежно-голубой шелк в ожидании будущих перемен или коричневый бархат как символ стабильности и равновесия? Все мы о чем-то мечтаем. А самый красивый наряд — это счастье. Носите его, не снимая», — написала Лопырева.

Рассуждения Виктория подкрепила снимком, на котором позировала в наряде цвета «взбесившейся Барби». Топ с перьями и обтягивающие бедра лосины не оставили равнодушными многих фанатов.

«Огонь! Эх, Вика! Красота! Какая шикарная! Как всегда, супер», — писали пользователи Сети.

Напомним, 38-летняя Лопырева замужем за чиновником Игорем Булатовым. У пары подрастает сын Марк-Лионель.

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