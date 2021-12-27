Вскружила голову зрителям: Каменских в черном бюстгальтере с пуш-ап и белых трико пустилась в пляс

Певица известна не только своим вокальным талантом, но и страстью к танцам.

Экс-солистка группы «Потап и Настя» Настя Каменских успешно состоялась как самостоятельная творческая единица. Она уже несколько лет строит карьеру под псевдонимом NK и успела покорить ту сторону Атлантики — в Латинской Америке ее знают и любят многие фанаты.

В Сети Каменских появляется очень часто, она ведет Instagram и TikTok, откуда поклонники узнают из первых уст последние новости. Также девушка обожает развлекаться в Сети, снимая забавные видео в стиле тиктокеров.

Не обходится, конечно, без пикантностей — Каменских славится пышными формами и щедростью на фото в бикини, нижнем белье или совсем без всего. На этот раз камера засняла, как Настя танцует дома в черном бюстгальтере с пуш-ап и белых трико. Зрители смогли оценить не только ее хореографический талант, но и пластику, изгибы тела и формы.

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