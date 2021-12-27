«Нельзя сказать, что все сразу друг в друга влюбились»: Смехова рассказала об отношениях с мачехой

Как отметила певица и актриса, у них со второй женой отца были разные этапы в жизни.

Певица Алика Смехова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала об отношениях со своей мачехой Галиной Аксеновой, которая старше ее всего на восемь лет.

«Я была сложным подростком в переходном возрасте. Галина Геннадьевна была тогда молодой девушкой. Мы стали подружками. У нас все-таки небольшая разница в возрасте. Она всегда меня понимала. Отпускала на дискотеки. Она все моменты воспринимала не как мачеха, а по-дружески. Хотя были разные этапы. Нельзя сказать, что все сразу друг в друга влюбились и пошли дружно по жизни». Алика Смехова

Как отметила сама Галина Аксенова, они все сильные личности.

«Было, конечно, разное, но мы строили отношения. Я все-таки советский человек, а Алика — уже нет», — заявила вторая жена Вениамина Смехова.

Напомним, что от первой жены Аллы у Вениамина Смехова две дочери — Елена и Алика. От второй — детей нет.

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