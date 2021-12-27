Только одинарные лутц и флип: Алина Загитова на гала-вечере не смогла удивить фанатов прыжками

Олимпийская чемпионка вышла на лед, но каких-то серьезных подвигов в ее исполнении зрители не увидели.

Олимпийская чемпионка 2018 года в корейском Пхенчхане Алина Загитова спустя долгое время вышла на лед на гала-вечере чемпионата России в Санкт-Петербурге. Видео с ее выступлением появилось в фанатском аккаунте фигуристки в Instagram.

Фигуристка выступила под песню «Я» участницы «Евровидения», популярной исполнительницы Манижи. В прокате она исполнила только одинарные лутц и флип.

«На одном дыхании посмотрели выступление. Хотя, конечно, сложных прыжков не было», «Какая-то новая и очень повзрослевшая Алина», «Я в восторге от номера. Он получился очень необычным», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в последний раз на официальных соревнованиях Алина Загитова появлялась два года назад. Это было в финале «Гран-при». Фигуристка пока не объявляла о завершении спортивной карьеры.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!