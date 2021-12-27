«Пекли имбирное печенье»: Костенко с дочками запечатлелась у новогодней елки

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов воспитывают троих детей. Недавно модель родила футболисту долгожданного сына. Мальчика назвали Алексей. Также у пары подрастают дочери Милана и Ева. С ними Анастасия решила испечь имбирное печенье, о чем рассказала в своем инстаграме.

«Впервые вместе пекли имбирное печенье. Причем Милашка разукрасила глазурью лучше, чем я», — написала Костенко.

Многодетная мама запечатлелась у новогодней елки с дочками. Фанаты засыпали их комплиментами.

«Какие вы красивые, милые, очаровательные! Супер-мама! Чудесная, красивая семья! Детки прелесть!» — писали пользователи Сети.

Напомним, на днях Анастасия резко ответила хейтерам, которым не нравится фигура модели. Некоторые пользователи Сети отмечали, что у Костенко есть лишний вес.

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