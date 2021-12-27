Потрепанный домушник не первой свежести: Киркоров снялся в роли антигероя в новом клипе Давы

Бывший бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян, наиболее известный как блогер Дава, продолжает покорять музыкальный Олимп. В преддверии Нового года артист снял клип по мотивам фильма «Один дома», в котором снялся Филипп Киркоров.

Король российской поп-музыки предстал в неожиданной для поклонников роли, которые привыкли видеть любимца в царских нарядах на первых планах. Здесь Киркоров сыграл домушника.

Причем, в роль Филипп Бедросович вжился блестяще – он изобразил воришку не первой свежести, лохматого и злого, который пришел под Новый год в чужой дом чем-нибудь поживиться. Но, как и в первоисточнике, ему здесь дали от ворот поворот, а еще и как следует потрепали.

Пока в Сети появился тизер клипа. Премьера же состоится под самый Новый год, проанонсировал Киркоров релиз.

Напомним, что с Давой Киркоров уже не первый раз затевает коллаборацию. В 2020 году их хит «Ролекс» стал лучшим дуэтом года по версии телеканала «Муз-ТВ».

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