«Испытание на прочность»: Седокова показала, как научилась управлять своим телом

Недавно Анна Седокова объявила о запуске своего нового проекта. Певица планирует научить подписчиц зарабатывать деньги самостоятельно и не зависеть от мужчин. Сама же тем временем попробовала новое испытание.

В своем инстаграме Седокова показала и рассказала, как час стояла на гвоздях и чем для нее это обернулось.

«Испытание на прочность. Стоять на гвоздях час – это больно. Мозг взрывается. Хочется все бросить через секунду. Потом через минуту. Потом через 10. Легче не становится. Но хороший учитель объяснить тебе, что эта боль выдуманная. Что с тобой ничего не будет. Не останется ран. Рана будет, если сдаться… Все в голове. Управляя своими мыслями, ты управляешь телом. Это из простого», — написала Седокова.

Напомним, на днях Седокова отметила свой 39-й день рождения. Этот день она провела в компании мужа Яниса Тиммы в Монте-Карло.

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