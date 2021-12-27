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Про юбку забыла: Валя Карнавал в зеленом жакете и ботфортах блеснула голыми бедрами

Тиктокерша примерила стильный и провокационный образ.

Про юбку забыла: Валя Карнавал в зеленом жакете и ботфортах блеснула голыми бедрами
Валя Карнавал. Фото: instagram.com/karna.val/

Валентина Карнаухова в свои 20 лет – одна из самых высокооплачиваемых звезд TikTok. Девушка прославилась буквально пару лет назад, и пользователи в Сети знают и любят ее под псевдонимом Валя Карнавал.

Красотка регулярно снимается в рекламе, зарабатывая на ней миллионы. Для одного из видеороликов тиктокерша предстала в деловом костюме трендового зеленого цвета. Правда, похоже, что про юбку длинноногая модница позабыла, вместо нее- голые бедра и высокие ботфорты.

Валя Карнавал. Фото: instagram.com/karna.val/

Но подписчики рады видеть любимицу в любом обличье. К слову, накануне Нового года Валя сменила имидж и из жгучей брюнетки перевоплотилась в почти блондинку.

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