Про юбку забыла: Валя Карнавал в зеленом жакете и ботфортах блеснула голыми бедрами

Валентина Карнаухова в свои 20 лет – одна из самых высокооплачиваемых звезд TikTok. Девушка прославилась буквально пару лет назад, и пользователи в Сети знают и любят ее под псевдонимом Валя Карнавал.

больше по теме Каролина Севастьянова в кружевной тунике поверх розового бикини взбудоражила фантазию поклонников Спортсменка предстала на побережье Карибского моря в пляжном образе.

Красотка регулярно снимается в рекламе, зарабатывая на ней миллионы. Для одного из видеороликов тиктокерша предстала в деловом костюме трендового зеленого цвета. Правда, похоже, что про юбку длинноногая модница позабыла, вместо нее- голые бедра и высокие ботфорты.

Но подписчики рады видеть любимицу в любом обличье. К слову, накануне Нового года Валя сменила имидж и из жгучей брюнетки перевоплотилась в почти блондинку.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!