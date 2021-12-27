Красавица из сказки: Юлия Михалкова нарядила елочку до самого потолка

Актриса и телеведущая учла тренды сезона при украшении хвойной гостьи.

Считанные дни остаются до боя курантов, и звезды один за другим хвастаются своими нарядными новогодними елочками. Первым еще в середине ноября показал свой украшенный лесной красавицей особняк Филипп Киркоров.

А Максим Галкин преобразил и сад, да так, что результат превзойдет городскую елку на многих провинциальных площадях.

Не забыла о празднике и актриса Юлия Михалкова. Она нарядила елочку и показала, что у нее получилось, своим подписчикам в Instagram.

Хвойное чудо у Михалковой высотой до самого потолка. Актриса учла тренды сезона на сказочное свечение елочки изнутри и зеленый цвет в украшениях. Вот и у экс-звезды «Уральских пельменей» все готово ко встрече Нового года.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!