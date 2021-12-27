Каролина Севастьянова в кружевной тунике поверх розового бикини взбудоражила фантазию поклонников

Спортсменка предстала на побережье Карибского моря в пляжном образе.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова улетела отмечать Новый год на Карибы. Она прилетела на остров Сен-Бартелеми заблаговременно и уже успела отдохнуть и загореть.

Не забывает красотка и о подписчиках, ежедневно радуя их кадрами с райского острова. А вот собой в бикини балует фанатов нечасто.

Редкий кадр в пляжном образе у Севастьяновой в микроблоге появился накануне. Каролина предстала в кружевной тунике поверх розового бикини, которое было видно невооруженным взглядом. Фантазия подписчиков разыгралась, и они поспешили дать красотке обратную связь:

«Шоколадная Снегурочка», «Красавица! Где-то грустит один очень известный хоккеист», «Супер!», «Красотка», «Ну какова красота!», «Похоже что платье легко снимается», «Такая прелесть прекрасная и красивая», «Восхитительна!», — пишут под фото.

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