«Для меня это удар»: Поргина погрязла в новом скандале

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина угодила в новый скандал. Недавно актриса вернулась с отдыха, эйфория от которого была омрачена визитом следователя. Дело в том, что директор «Ленкома» Марк Варшавер может привлечь энергичную пенсионерку к уголовной ответственности за оскорбление чести и достоинства. Такие слухи ходят в театральной среде.

«Для меня это — такой удар в голову! Я приехала с отдыха в Дубае такая счастливая! Море, чайки, пустыня… Все было прекрасно, и вдруг все зачеркнулось вот этим… Это надо быть больным человеком из сумасшедшего дома, чтобы сказать, что он мне угрожает, что он меня убьет, подрежет декорацию на сцене и она мне упадет на голову. Ну, глупость какая, вы понимаете! Не знаю, как это будет развиваться», — цитирует вдову Собеседник.Ru.

Добавим, что единственное желание Поргиной – блистать на сцене. Ведь в театре она прослужила 40 лет.

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