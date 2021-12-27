«Живи, пожалуйста, долго-долго»: маленькие дочки-погодки поздравили Эммануила Виторгана с 82-летием

Двухлетняя Клара и трехлетняя Этель устроили для папы концерт с песнями и танцами.

Народный артист России Эммануил Виторган отмечает 27 декабря день рождения. Всенародному любимцу исполняется 82 года. и первыми с его новым в жизни годом поздравили дочки-погодки, двухлетняя Клара и трехлетняя Этель.

Крошки устроили для папы-именинника целый концерт. Взявшись за руки, девочки сплясали, а Этель спела для папы песенку.

«Дорогой папочка! Поздравляем тебя с днем рождения! Спасибо, что ты подарил нам жизнь! Живи, пожалуйста, долго, долго! Твои доченьки Этель и Клара», — гласит подпись под видео.

Напомним, многодетным Виторган и его жена Ирина Млодик стали благодаря суррогатной матери. У именинника также есть 55-летняя дочь Ксения от первого брака, 49-летний сын Максим от второго. Более того, актер уже давно стал дедом и прадедом.

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