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Совсем кроха: Оксана Акиньшина с ребенком на руках вызвала переполох в Сети

Недавно актрису подозревали в беременности.

Совсем кроха: Оксана Акиньшина с ребенком на руках вызвала переполох в Сети
Оксана Акиньшина. Фото: Global Look Press

Оксана Акиньшина – многодетная мама. У нее растут трое детей от предыдущих браков. По слухам, актриса встречается с Данилой Козловским, который ради нее бросил Ольгу Зуеву и дочь Оду-Валентину.

Недавно Акиньшина побывала на премьере фильма «БУМЕРанг», надев объемное пальто. Фанаты сразу предположили, что звезда находится в интересном положении. А накануне фолловеры и вовсе переполошились. Акиньшина опубликовала в своем инстаграме снимок с малышом на руках. Но оказалось, что это кадр из фильма.

Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина. Фото: instagram.com/akinshok2013

«Ура! Мы приступили к съемкам продолжения «Контейнера», — написала Акиньшина.

Напомним, что некоторое время назад Акиньшина жила в Швейцарии с мужем-бизнесменом Арчилом Геловани, а после вернулась в Москву.

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