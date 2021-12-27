«Не вывезла бы эту осень»: Мельникова рассказала о жизни после развода со Смольяниновым

В 2013 году звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова вышла замуж за актера Артура Смольянинова. Через два года у пары родился сын Артур, а в 2018-м – Марк. Минувшим летом стало известно, что пара развелась.

«Не вывезла бы эту осень без поддержки друзей. Иногда они соскребали меня со дна. Вытаскивали из тьмы и вселяли надежду. Они всегда были рядом, всегда были на связи и поддерживали каждый день! Это держало меня на плаву», — цитирует Мельникову «Комсомольская правда».

С бывшим мужем Дарья сохранила дружеские отношения.

Напомним, в этом году Мельникова стала участницей шоу «Ледниковый период». Ее партнером на льду стал олимпийский чемпион Максим Маринин.

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