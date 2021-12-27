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Круче, чем на городской площади: Галкин показал, как сказочно выглядит его двор с наряженной елкой

Телеведущий не только нарядил хвойный символ Нового года, но и украсил гирляндами сад.

Круче, чем на городской площади: Галкин показал, как сказочно выглядит его двор с наряженной елкой
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Последние приготовления к Новому году подходят к завершению. Практически все знаменитости нарядили елочку, украсили свои интерьеры и фасады в доме, не остался в стороне и Максим Галкин.

Шоумену пришлось, наверное, сложнее всех, ведь новогоднее оформление должно соответствовать масштабам замка.

Постарался ради семьи Галкин на славу. Получилось у него очень впечатляюще – замок утопает в иллюминации, а нарядная елка во дворе поместья вполне составит конкуренцию какой-нибудь городской елке в провинции.

Состоялось и «открытие» елки у Галкина – в последние выходные года в гости к наследникам артиста пожаловали одноклассники, и глава семейства устроил им грандиозный праздник в замке, а по его окончании ребята высыпали во двор, чтобы поводить хороводы и полюбоваться масштабным салютом над особняком.

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