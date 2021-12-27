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Для пущей убедительности: Каменских в пикантном платье-бандо наклонилась, чтобы показать объемистые формы

Певица всячески привлекает внимание к своим прелестям, демонстрируя их в откровенных ракурсах.

Для пущей убедительности: Каменских в пикантном платье-бандо наклонилась, чтобы показать объемистые формы
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Поп-дива Настя Каменских в новом сезоне шоу «Маска» на украинском ТВ снова расположилась в кресле жюри. От выпуска к выпуску артистка меняла наряды, удивляя коллег и впечатляя поклонников.

На финал Каменских выбрала спокойный, по сравнению с предыдущими, наряд – классическое платье-футляр фасона бандо. Оно красиво утянуло прелести артистки, и она не позволила себе оставить фолловеров без видеоролика.

Каменских предстала на видео во всей красе. Девушке важно всегда выглядеть секси, и эти несколько мгновений не стали исключением: для пущей убедительности красотка наклонилась бюстом в камеру, чтобы показать, что у нее в декольте.

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