Для пущей убедительности: Каменских в пикантном платье-бандо наклонилась, чтобы показать объемистые формы

Певица всячески привлекает внимание к своим прелестям, демонстрируя их в откровенных ракурсах.

Поп-дива Настя Каменских в новом сезоне шоу «Маска» на украинском ТВ снова расположилась в кресле жюри. От выпуска к выпуску артистка меняла наряды, удивляя коллег и впечатляя поклонников.

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На финал Каменских выбрала спокойный, по сравнению с предыдущими, наряд – классическое платье-футляр фасона бандо. Оно красиво утянуло прелести артистки, и она не позволила себе оставить фолловеров без видеоролика.

Каменских предстала на видео во всей красе. Девушке важно всегда выглядеть секси, и эти несколько мгновений не стали исключением: для пущей убедительности красотка наклонилась бюстом в камеру, чтобы показать, что у нее в декольте.

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