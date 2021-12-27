«Красота какая!»: Макеева эффектно блеснула «ложбинкой греха» в театральной гримерке

Анастасии Макеевой на днях исполнилось 40 лет. День рождения актриса отпраздновала в Санкт-Петербурге. Там проходит постановка мюзикла «Демон Онегина», где играет Анастасия. Кадрами из гримерки звезда поделилась в своем инстаграме, блеснув «ложбинкой греха».

«Красота какая! Самая яркая и красивая! Прекрасный образ, вам идет!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в этом году Анастасия Макеева вышла замуж за Романа Малькова. Многодетный отец приехал из Словении, где жил почти семь лет. Кроме того, актриса запустила свой бизнес – линейку одежды и уходовой косметики для волос, а недавно увлеклась изучением квантовой психологии и даже купила несколько квартир в Аланье.

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