Вспомнить все: невестка-стриптизерша Наташи Королевой вновь покрутилась на шесте, блеснув мощным «орехом»

Единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко – Архип влюблен в Мелиссу Фокс. До знакомства со звездным наследником она танцевала стриптиз в одном из московских клубов. В начале этого года пара обручилась и теперь Мелисса, настоящее имя которой Анна Волынкина, живет в особняке Королевой.

Ни Наташа, ни Тарзан не одобряют выбор сына, отмечая, что Архип еще слишком молод и с женитьбой не стоит торопиться. Тем не менее, певица нашла для Мелиссы новую работу – теперь она не танцует на шесте, а делает макияж. Но время от времени 22-летняя девушка вспоминает свои навыки.

В своем инстаграме она поделилась кадрами, на которых покрутилась на шесте.

Напомним, на днях Мелисса отметила свой 22-й день рождения. Наташа Королева ранее заявляла, что Мелисса и Архип обручены, но не женаты.

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