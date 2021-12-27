Вспомнить все: невестка-стриптизерша Наташи Королевой вновь покрутилась на шесте, блеснув мощным «орехом»

Единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко – Архип влюблен в Мелиссу Фокс. До знакомства со звездным наследником она танцевала стриптиз в одном из московских клубов. В начале этого года пара обручилась и теперь Мелисса, настоящее имя которой Анна Волынкина, живет в особняке Королевой.
Ни Наташа, ни Тарзан не одобряют выбор сына, отмечая, что Архип еще слишком молод и с женитьбой не стоит торопиться. Тем не менее, певица нашла для Мелиссы новую работу – теперь она не танцует на шесте, а делает макияж. Но время от времени 22-летняя девушка вспоминает свои навыки.
В своем инстаграме она поделилась кадрами, на которых покрутилась на шесте.
Напомним, на днях Мелисса отметила свой 22-й день рождения. Наташа Королева ранее заявляла, что Мелисса и Архип обручены, но не женаты.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.