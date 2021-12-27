В Новый год с новой внешностью: Валя Карнавал сменила имидж

20-летняя звезда Интернета, певица Валя Карнавал решила в Новый год войти обновленной. Девушка наведалась в салон и сменила имидж, представ длинноволосой блондинкой.

Смену имиджа Валя Карнавал продемонстрировала у себя в микроблоге. Красотка выходила из глубокого черного цвета, поэтому оттенок получился не пепельный. Но намерения Вали поклонники поняли. И оценили.

«Валя крашиха!», «Валюша, вау, тебе очень идет», «Все девочки: срочно перекрашиваемся из черного!», «Как в 2019», «Ооо, что за прекрасная девушка», «Как же тебе идет!», «Наконец-то», «Красотка», — восхищаются подписчики в комментариях.

Напомним, Валя Карнавал, настоящее имя которой Валентина Карнаухова, прославилась в 2019 году в TikTok. С того момента карьера девушки взлетела до небес – она успела заработать миллионы в Сети, закрутить роман с Егором Кридом и расстаться, а также стать певицей.

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