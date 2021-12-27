Бюстгальтер, прочь! Ольга Бузова в платье с декольте ниже бюста позволила липкому ролику прокатиться по межгрудью

Певица и телеведущая Ольга Бузова последние несколько месяцев курсировала между Минском и Москвой. Звезда стала наставницей на шоу «Х-Фактор» и регулярно летала в Белоруссию на съемки. Финальным аккордом на проекте стало ее выступление с победителем, а также участие в «огоньке» на местном телеканале.

В период съемок Бузова, как всегда, сменила несколько нарядов. Один из них она показала более детально. Это было маленькое черное платье с квадратным вырезом ниже бюста, в котором было заметно отсутствие белья.

Лишний раз привлечь внимание к своим прелестям без бюстгальтера Бузова решила, демонстрируя, как по «ложбинке греха», или в простонародье – межгрудью, — катается липкий ролик. Девушку не смутили эти технические моменты в приготовлении образа, она как ни в чем не бывало продолжала общаться с фолловерами.

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