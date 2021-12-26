Умер актер Андрей Ярославцев, озвучивший Дамблдора в «Гарри Поттере»

Как сообщается, причиной смерти 65-летнего Андрея Ярославцева стал коронавирус.

Стало известно о смерти известного актера дубляжа, 65-летнего Андрея Ярославцева.

Трагической новостью о кончине Андрея Ярославцева поделился его друг и коллега, актер дубляжа и блогер Дмитрий Череватенко.

больше по теме Умер бывший шеф-редактор журнала Tatler Эдуард Дорожкин О кончине известного журналиста глянца сообщили его друзья.

Он написал об этом на своей странице «Вконтакте» в это воскресенье, 26 декабря.

Причиной смерти Андрея Ярославцева Дмитрий Череватенко назвал коронавирус.

Поклонники могут не знать в лицо Андрея Ярославцева, но его голос им точно знаком.

Он озвучил Дамблдора в «Гарри Поттере», Гимли во «Властелине колец». Голосом Ярославцева говорят сотни персонажей фильмов, мультфильмов и игр.

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