Умер бывший шеф-редактор журнала Tatler Эдуард Дорожкин

О кончине известного журналиста глянца сообщили его друзья.

Стало известно о смерти известного журналиста, бывшего шеф-редактора журнала Tatler Эдуарда Дорожкина.

О том, что его не стало, на своей странице в социальной сети «Фейсбук» сообщила коллега Дорожкина Аннета Решетова.

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Она разместила совместное с Эдуардом Дорожкиным фото, написав, что не может поверить в его смерть.

«Эдуарда больше нет. Наша сентябрьская фотография. И в это невозможно поверить», — подписала кадр Аннета Решетова.

Причины смерти Эдуарда Дорожкина не сообщаются. По некоторым данным, у журналиста были проблемы с сердцем.

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