Умер бывший шеф-редактор журнала Tatler Эдуард Дорожкин

Стало известно о смерти известного журналиста, бывшего шеф-редактора журнала Tatler Эдуарда Дорожкина.
О том, что его не стало, на своей странице в социальной сети «Фейсбук» сообщила коллега Дорожкина Аннета Решетова.
Она разместила совместное с Эдуардом Дорожкиным фото, написав, что не может поверить в его смерть.
«Эдуарда больше нет. Наша сентябрьская фотография. И в это невозможно поверить», — подписала кадр Аннета Решетова.
Причины смерти Эдуарда Дорожкина не сообщаются. По некоторым данным, у журналиста были проблемы с сердцем.
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