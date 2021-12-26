«Для своих ничего не жалко»: Бородина высказалась о роскошном празднике, который она закатила для младшей дочери

В минувшую субботу, 25 декабря, ведущая «Дома-2» Ксения Бородина с размахом отметила день рождения дочери Теоны. Малышке исполнилось шесть лет.

Ксения Бородина, которая известна своей любовью баловать наследниц, устроила незабываемый и фееричный праздник для Теоны и ее гостей. На дне рождении у девочки выступали ее кумиры Клава Кока и Даня Милохин.

Все приглашенные на это торжество остались в полном восторге. Своими впечатлениями они делились с Ксенией Бородиной, благодаря ее за умение радовать близких.

Ксения Бородина дала понять, что ради дочерей ей ничего не жалко.

«Для детей я всегда хочу стараться больше, чтобы они это запомнили и потом рассказывали своим детям и по возможности устраивали им такие же праздники. Я понимаю, что не у всех есть возможности, но меня всегда удивляли те, у кого такие возможности есть, но им жалко для детей такое устраивать… Мне для своих никогда ничего не жалко и вообще всегда удивляло, когда есть возможность, но на детях явно экономят!» — высказалась Ксения Бородина в микроблоге.

Напомним, на праздник не был приглашен папа Теоны Курбан Омаров. Он поздравил дочку в микроблоге, посвятив ей пост.

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