«От души дома подурачились! »: Валерия села на шпагат под аккомпанемент сына

Исполнительница повеселилась со своей большой семьей.

Певица Валерия в обтягивающем спортивном наряде продемонстрировала растяжку на семейных сборах. Знаменитость села на шпагат, пока ее младший сын играл на фортепиано.

Семья Валерии чаще стала собираться за одним столом или походом в кино после рождения внучки Селин. Исполнительница не упускает возможность встретиться с сыном и невесткой, а также ее родителями.

К слову, в один из таких семейных вечеров Валерия доказала, что в 53 она может многое. По крайне мере, садиться на шпагат.

В гостях у невестки Валерии – Лианы – оказалась младшая сестренка девушки. Алекса Волкова занимается в школе фигурного катания Евгения Плющенко. Поэтому малышке не составило труда продемонстрировать семье шпагаты.

Валерия решила похвастаться, что и она ловко владеет своим телом. Пока Арсений Шульгин играл на музыкальном инструменте, его родительница из вертикального положения села на продольный шпагат.

«Вот уж от души дома подурачились!», – отметила Валерия.

«Неужели ей 53?!», – написал один из поклонников артистки.

Напомним, недавно невестка певицы показала, как ее дочь играет с папой на виртуальном пианино.

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