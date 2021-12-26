С мокрой головой и голым торсом: Максим Галкин вышел на связь с поклонниками из бани замка деревни Грязь

Молодой муж Аллы Пугачевой, телеведущий и пародист Максим Галкин входит в число тех редких мужчин, которые не стесняются демонстрировать свое тело.

На этот раз Максим Галкин вышел на связь с подписчиками, судя по всему, из бани в деревни Грязь.

Максим Галкин поделился в сторис видео, на котором предстал с голым торсом и влажными кудряшками на голове.

Шоумен пребывал в прекрасном настроении и лучезарно улыбался. В кадр попала не только мокрая голова Максима Галкина, отлично видны его плечи, грудь и бицепсы.

Максим Галкин объяснил, почему в интервью с Бастой он поднял тост за Лену и Аллу.

«У многих возник вопрос, почему я поднимаю тост за Лену и за Аллу, ведь только что Василий говорил про свою маму, она у него Аня. Я пил за наших жен. Просто при монтаже ушел кусок. Несколько связующих фраз, объясняющих это. Поэтому я хорошо соображаю, даже выпив», — поделился Максим Галкин.

Судя по всему, в баню телеведущий отправился, чтобы прогреться после зимней прогулки с детьми и женой. Вместе с Лизой и Гарри Максим Галкин катался с горки на санках.

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