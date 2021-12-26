«Я пил за наших жен»: Максим Галкин оправдался за в интервью, в котором поднял тост за Аллу Пугачеву

Телеведущий Максим Галкин объяснил, что он имел в виду во время общения с рэпером Бастой.

Популярный шоумен и пародист Максим Галкин с недавних пор создал свой YouTube-канал, где ведет шоу, во время которых берет интервью.

По поводу недавнего разговора с Василием Вакуленко, который известен, как рэпер Баста, Максиму Галкину пришлось давать объяснения публично.

Она вышел на связь с поклонниками, судя по всему, из бани замка в деревне Грязь.

«Ребят, в комментариях под «Вопросом ребром», где я беру интервью у Басты, у многих возник вопрос, почему я поднимаю тост за Лену и за Аллу, ведь только что Василий говорил про свою маму, она у него Аня. Я пил за наших жен. Просто при монтаже ушел кусок. Несколько связующих фраз, объясняющих это. Поэтому я хорошо соображаю, даже выпив», — высказался Максим Галкин.

Напомним, это воскресенье Максим Галкин провел со своей семьей. С дочкой Лизой и сыном Гарри он катался на санках с горки в окрестностях замка деревни Грязь.

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