Начала раздеваться: Климова скинула свитер, чтобы показать идеальную грудь под белой майкой

43-летняя звезда театра и кино Екатерина Климова несколько дней провела в аюрведическом центре в Кисловодске.

Здесь она приводила в порядок душу и тело после напряженного года.

Компанию Екатерине Климовой составила ее подруга, актриса Татьяна Лютаева. Две звезды прекрасно провели время, соединяя приятное с полезным.

Екатерина Климова, судя по всему, осталась в восторге от всего, что с ней происходило в эти дни.

В сторис микроблога звезда поделилась кокетливым видео. Екатерина Климова в белой маечке с глубоким вырезом на спине и груди кокетливо прошлась по коридору клиники.

Актриса сняла свитер, чтобы показать все свои прелести, которые прятала под ним. Свитер она повязала на талии, сделав акцент на ней, но прикрыв свои упругие ягодицы.

Звезда кокетливо скрылась за поворотом к сожалению своих подписчиков, которые, вероятно, ждали, что она снимет с себя что-нибудь еще, устроив импровизированный стриптиз.

«Обязательно вернусь!» — подписала кокетливые кадры Екатерина Климова.

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