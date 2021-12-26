«Самый нежный»: Лиза Боярская публично обратилась к отцу Михаилу Боярскому

Звездная дочь поздравила своего именитого отца с днем рождения.

В это воскресенье, двадцать шестого декабря, свой день рождения отмечает известный артист Михаил Боярский.

Главному мушкетеру советского кино исполнилось 72 года.

С этим событием Михаила Боярского публично поздравила его дочь, не менее популярная, чем именинник, актриса Лиза Боярская.

Она посвятила отцу трогательный пост в Instagram. Лиза Боярская была лаконична, написав всего пару предложений. Очень теплых.

«С днем рождения, дорогой папочка! Самый нежный, добрый, отзывчивый и любимый! Главное, будь здоров, а мы будем стараться тебя только радовать! Люблю!» — написала Лиза Боярская в микроблоге.

Публикацию Лиза Боярская сопроводила снимком, на котором предстала вместе с отцом на фотосессии. С черно-белой фотографии смотрят пожилой отец и его взрослая красавица-дочь.

Подписчики Лизы Боярской присоединились к поздравлениям. Они желают Михаилу Сергеевичу Боярскому здоровья и долгих лет жизни.

Напомним, не так давно день рождения отметила и сама Лиза Боярская. Актрисе исполнилось 36 лет.

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