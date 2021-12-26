«Лиза, твой первый прокат!»: Гарри Галкин деловито напутствовал сестру, собравшуюся скатиться с горки

Телеведущий Максим Галкин поделился в микроблоге трогательным семейным видео. Он с дочкой Лизой готовится скатиться с горки на санках.
Пока звездный папа и его дочка усаживались поудобнее и безопаснее, Гарри Галкин стоял сзади и с деловым видом наблюдал за происходящим.
Он все-таки мальчик и первым опробовал заснеженную трассу еще в минувшие выходные. Тогда с горки Гарри Галкин катался вдвоем с отцом.
В кадре видно, что Лиза Галкина немного волнуется перед спуском с заснеженного склона.
«Ты рули и нажимай на педали», — просила отца Лиза Галкина.
«Садись поближе. Вот так, — инструктировал дочку Максим Галкин. — А Гарри у нас будет командовать, давай!»
Гарри словно этого и ждал.
«Лиза, твой первый прокат! На старт, внимание, марш!» — бодро выкрикнул он.
И сани с Лизой и Максимом Галкиным понеслись вниз. У подножия горы отца и дочку встречала мама Алла Пугачева. Звездное семейство вышло на зимнюю прогулку по заснеженным окрестностям замка деревни Грязь в полном составе.
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