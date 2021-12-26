«Будет много холостяцкой жизни»: Тигран Салибеков съехал от жены и троих сыновей в другую квартиру

Конфликт в многодетной семье экс-участников «Дома-2» Юлии и Тиграна Салибековых набирает обороты.

Юлия Салибекова отказалась приносить извинения родителям Тиграна, которые не скрывают, что невестка им не ко двору, а в ответ молодой человек и отец троих сыновей развернулся и ушел из семьи.

Тигран Салибеков поселился в одной из квартир, которую они с женой купили своим наследникам.

Тигран Салибеков дал понять, что не будет терпеть плохого отношения к родителям со стороны своей супруги. Чем завершится его демарш, предсказать трудно. Но Тигран все делает для того, чтобы разрушить собственную семью. В сторис микроблога он объявил о начале новой жизни.

«Времени немного прошло. Теперь я снова буду в «Инстаграме». Воспитания детей теперь будет не так много в моей ленте и истории, зато будет много холостяцкой жизни. Буду все показывать, как есть. Дырявые носки тоже будут», — пообещал подписчикам Тигран Салибеков.

Судя по всему, его в последнюю очередь волнует, что три сына будут расти без него. Главное – это подчинить себе жену Юлию Салибекову и не идти ни на какие компромиссы ради семьи.

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