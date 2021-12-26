«Летящей походкой»: Кристина Орбакайте и ее дочь Клавдия устроили дефиле в одинаковых платьях на Первом канале

Певица Кристина Орбакайте вместе с наследницей предстали в мерцающих нарядах оттенка «марсала».

Известная певица и актриса Кристина Орбакайте вместе с дочкой Клавдией, судя по всему, стали участницами новогоднего выпуска программы «Угадай мелодию!».

Кристина Орбакайте разместила в микроблоге видео, на котором запечатлено, как она и ее наследница Клава Земцова грациозными походками вышагивают по студии этой популярной передачи на Первом канале.

«Летящей походкой идем в Новый год», — подписала видео Кристина Орбакайте.

Звездная мама и ее дочка предстали в нарядах в стиле «фэмили лук». У Кристины и Клавдии практически одинаковые платья.

Мерцающие струящиеся наряды цвета «марсала» очень идут и блондинке Кристине Орбакайте, и брюнетке Клавдии Земцовой.

Поклонники не смогли удержаться от комплиментов, глядя на такую красоту.

«Невозможные красотки», «Мамина улыбка», «Клавочка растет настоящей красавицей», «Какие же вы красавицы! Клавдия — просто восторг! Какая походка!», «Принцессы! Доченька вау. Удачи, море любви, океан счастья!» — отреагировали в Сети.

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