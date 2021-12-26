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Стильный папа: Максим Галкин в шапочке бини и шарфе молочного оттенка покатался с Гарри и Лизой на санках

Максим Галкин устроил для детей развлечение в окрестностях замка деревни Грязь.

Стильный папа: Максим Галкин в шапочке бини и шарфе молочного оттенка покатался с Гарри и Лизой на санках
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Звездное семейство Аллы Пугачевой и Максима Галкина в восторге от нынешней снежной зимы. Уже вторые выходные подряд дружная компания выходит на улицу, чтобы устроить катания с горки на санках.

В минувшее воскресенье сани осваивала мужская половина семьи – по заснеженному склону лихо гоняли Максим Галкин и его сын Гарри.

На этот раз прокатиться вышла и женская часть – Лиза Галкина каталась, прижавшись к папе Максиму Галкину.

«Ты рули и нажимай на педали», — просила отца Лиза Галкина.

Мать семейства Алла Пугачева командовала процессом, стоя у подножия горки.

Для зимней прогулки Максим Галкин облачился в стильный пуховик оттенка свежей весенней зелени, шапочку бини и шарф трендового молочного оттенка.

Подписчики Максима Галкина, посмотревшие видео зимних забав в его микроблоге, пришли в восторг. Они признались, что считают телеведущего идеальным отцом.

«Идеальный папа! Супер!», «Детям очень повезло с таким чудесным отцом!», «Глядя на вас, можно и зиму полюбить», «Замечательный папа», «Даешь каждому ребенку такого папку», — высказались в Сети.

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