Стильный папа: Максим Галкин в шапочке бини и шарфе молочного оттенка покатался с Гарри и Лизой на санках

Звездное семейство Аллы Пугачевой и Максима Галкина в восторге от нынешней снежной зимы. Уже вторые выходные подряд дружная компания выходит на улицу, чтобы устроить катания с горки на санках.
В минувшее воскресенье сани осваивала мужская половина семьи – по заснеженному склону лихо гоняли Максим Галкин и его сын Гарри.
На этот раз прокатиться вышла и женская часть – Лиза Галкина каталась, прижавшись к папе Максиму Галкину.
«Ты рули и нажимай на педали», — просила отца Лиза Галкина.
Мать семейства Алла Пугачева командовала процессом, стоя у подножия горки.
Для зимней прогулки Максим Галкин облачился в стильный пуховик оттенка свежей весенней зелени, шапочку бини и шарф трендового молочного оттенка.
Подписчики Максима Галкина, посмотревшие видео зимних забав в его микроблоге, пришли в восторг. Они признались, что считают телеведущего идеальным отцом.
«Идеальный папа! Супер!», «Детям очень повезло с таким чудесным отцом!», «Глядя на вас, можно и зиму полюбить», «Замечательный папа», «Даешь каждому ребенку такого папку», — высказались в Сети.
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