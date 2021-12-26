«Пришла слабенькая девочка»: Этери Тутберидзе вспомнила, как познакомилась с Алиной Загитовой

Тренер решила работать с будущей олимпийской чемпионкой, хотя не видела в ней грандиозного потенциала.

Фигуристка Алина Загитова завоевала золотую олимпийскую медаль не без помощи тренера Этери Тутберидзе. Однако наставница в одно время хотела насовсем отказаться от будущей звезды фигурного катания.

Тутберидзе при первой встрече с Загитовой захотела ее тренировать.

«Просто пришла слабенькая девочка, но очень складная. Знаете, такая красивая слива. Сочная», – заявила Этери Тутберидзе.

Однако тренер столкнулась с ленью фигуристки.

«Я же взяла ее и выгнала, потому что она начала лениться. На тот момент в Москве она жила с мамой. Мама не включалась. А я переживала, потому что они же переехали из Ижевска и снимают здесь квартиру, тратят какие-то деньги. Поэтому я приняла решение ее выгнать», — призналась Тутберидзе в документальном фильме «Этери Тутберидзе. Откровенный разговор» Первого канала.

Позже за дисциплину Загитовой взялась ее бабушка, отстранив родительницу Алины.

Напомним, ранее Алина Загитова сравнила себя со старушкой. Причиной такого заявления стала усталость от плотного графика.

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