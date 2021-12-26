«Доченька приехала!»: как выглядит 18-летняя наследница Воробей, отец которой – загадка

Елена Воробей много лет скрывала, от кого у нее в 2003 году родилась дочь София Лебенбаум. Наследница носит фамилию (настоящую) мамы.
Однако, когда та стала подростком, Елена призналась – папа Сони умер после неудачного падения с лестницы. И он был женат, поэтому она не любила об этом говорить широкой публике. Юмористка назвала его имя без фамилии – Игорь Константинович.
Бизнесмен долго не считал нужным сообщать звезде, что у него есть семья, поэтому Елена Воробей спокойно выстраивала с ним отношения. Позже его сыновья даже познакомились с Соней, но теплой связи с ними создать так и не получилось, сейчас семьи предпочитают жить каждая сама по себе.
Судя по всему, дочь Елены Воробей, несмотря на юный возраст, уже живет отдельно от мамы. В личном блоге артистка показала редкое фото своей наследницы.
«Доченька приехала!» — подписала его знаменитость.
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